Muziek Dolly Parton na dood veel meer gestreamd op Spotify

Op Spotify wordt sinds het overlijden van country-icoon Dolly Parton veel meer geluisterd naar haar muziek. Volgens data die de muziekstreamingdienst deelde, schoot het aantal streams met 1260 procent omhoog ten opzichte van het gemiddeld aantal dagelijkse streams in de week ervoor en in de Verenigde Staten was dat percentage nog hoger.

Onder meer haar nummers Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You werden meer gestreamd, nadat haar familie dinsdag bekendmaakte dat de Amerikaanse zangeres op 80-jarige leeftijd was overleden.

Sinds de dood van Parton is ook een oudere petitie om de luchthaven van Nashville naar de zangeres te vernoemen opnieuw onder de aandacht gekomen. Sinds haar overlijden hebben tienduizenden mensen de petitie ondertekend om de luchthaven te hernoemen naar Dolly Parton International Airport. Die petitie op Change.org staat nu op meer dan 120.000 handtekeningen.