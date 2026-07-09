Het Rolling Stones-nummer Start Me Up uit 1981 was volgens gitarist Keith Richards tien jaar lang in de maak voordat het uiteindelijk uitkwam. De muzikant moest daaraan denken in gesprek met Zane Lowe van Apple Music over het nieuwe Stones-nummer Some of Us van het aanstaande album Foreign Tongues, dat volgens hem ook veel tijd kostte om te maken.

"Dat nummer zat al jaren en jaren in m'n hoofd. Ik kon er nooit een vinger op leggen", zegt Richards over Some of Us. "Sommige nummers zijn heel ongrijpbaar. Ik moest denken aan Start Me Up, dat duurde tien jaar vanaf het moment dat het geschreven werd totdat het uitkwam."

Volgens de 82-jarige rocker is muziek soms net als wijn. "Goede wijn is soms beter als het wat langer rijpt", stelt hij. "Ik weet nog dat de eerste honderd takes een reggaeritme hadden. Er kwamen heel veel stijlen voorbij, voordat we zeiden: 'Hé, waarom spelen we niet gewoon rock-'n-roll?' Die versie is het uiteindelijk geworden."