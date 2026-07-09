UTRECHT (ANP) - Een recordaantal bestaande woningen is afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen, stelt de makelaarsvereniging. De prijsstijging van woningen is verder afgevlakt, maar de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van een half miljoen euro.

Via NVM-makelaars zijn er 56.700 woningen te koop gezet afgelopen kwartaal. Dat is bijna 9 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

"De woningmarkt beweegt zich stap voor stap naar een betere balans. Dat zien we vooral terug in het recordaantal woningen dat op de markt komt", stelt voorzitter van NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen. "Kopers hebben meer keuze om een weloverwogen beslissing te nemen, terwijl woningen nog steeds snel worden verkocht. Dat laat zien dat de onderliggende vraag onverminderd groot blijft."

Uitponden

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was 506.260 euro. Dat is 2,1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een beduidend zwakkere stijging dan de NVM over het tweede kwartaal van 2025 rapporteerde, toen de huizenprijzen 6,2 procent stegen. Eind vorig jaar lag de gemiddelde verkoopprijs voor het eerst boven een half miljoen euro. Begin dit jaar zakte de prijs weer onder die grens.

Dat de prijzen minder hard oplopen, schrijft de makelaarsvereniging vooral toe aan het feit dat er meer woningen te koop worden gezet. Daarbij speelt het zogeheten uitponden een grote rol, dat is het verkopen van voormalige huurwoningen door beleggers. Omdat dit veel appartementen zijn in een lage prijsklasse, drukt het de gemiddelde prijs.

Nieuwbouwmarkt

"De extra instroom voorkomt dat de prijzen hard oplopen. Tegelijkertijd zijn de structurele problemen niet verdwenen", stelt Goutsmits-Gerssen. "Het huidige aanbod is vooral een tijdelijke verlichting. Zonder voldoende nieuwbouw en structurele uitbreiding van de woningvoorraad blijft de druk op de markt onverminderd groot."

Het woningaanbod in de nieuwbouwmarkt is afgelopen kwartaal toegenomen, meldt de NVM. Maar dat betekent niet dat het automatisch voor verlichting op de woningmarkt zorgt. Daarvoor is het volgens de makelaarsvereniging belangrijk dat de "juiste woningen op de juiste plek" worden gebouwd.