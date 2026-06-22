Keith Richards weet niet of The Rolling Stones nog gaan touren

Keith Richards weet niet of The Rolling Stones nog op tournee zullen gaan. In een interview met het Britse magazine Uncut zegt de 82-jarige gitarist dat reizen vermoeiend is, maar dat hij een reeks concerten op een vaste locatie nog wel ziet zitten. De legendarische Britse rockband brengt op 10 juli het nieuwe album Foreign Tongues uit.

"Ik weet niet of tournees nog wel mogelijk zijn. Het is vooral het reizen dat je uitput", aldus Richards. "Maar ik zie het wel zitten dat we ergens een residentie aangaan. Waar het ook is: Londen, New York, Parijs, maakt niet uit. Ik wil best in Rome spelen! Ik zie niet in waarom we niet in een nieuwe vorm een reeks shows zouden kunnen geven."

De laatste tour van The Rolling Stones was in 2024, toen de band Noord-Amerika aandeed ter gelegenheid van hun album Hackney Diamonds uit 2023. Onlangs zei leadzanger Mick Jagger dat hij een tournee wel ziet zitten, maar dat het dan niet meer dit jaar zal zijn. Hij hoopte "zo snel mogelijk".