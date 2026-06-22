Timber sluit na hersenschudding aan bij groepstraining Oranje

KANSAS CITY (ANP) - Quinten Timber heeft zondag de groepstraining bij het Nederlands voetbalelftal hervat. De middenvelder verscheen even na 17.30 uur samen met de 25 andere internationals op het veld van KC Current in Kansas City voor de warming-up.

Timber liep vier dagen geleden tijdens de training na een duel met Frenkie de Jong een lichte hersenschudding op en kon daardoor zaterdag niet meedoen in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, die Oranje met 5-1 won. Zondag verscheen Timber voor het eerst weer op het veld, maar trainde hij nog individueel.

Oranje is in voorbereiding op de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië, die in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur Nederlandse tijd begint.

Blessure

Naast Timber waren er, na het duel met Zweden, wat zorgen om Crysencio Summerville. De aanvaller liep in de slotfase bij de cornervlag een blessure op en moest worden behandeld. Die blessure bleek mee te vallen, zodat bondscoach Ronald Koeman tegen Tunesië naar verwachting de beschikking heeft over al zijn spelers. Niemand bij Oranje is geschorst.

Oranje kan een plaats in de zestiende finales nauwelijks nog ontgaan. Als het elftal van Koeman daarin slaagt, wacht een confrontatie met Brazilië, Marokko of Schotland.

Vier jaar geleden strandde Oranje in Qatar in de kwartfinales na strafschoppen tegen Argentinië. Toen deden 32 landen aan het WK mee. Dat aantal is uitgebreid tot 48. Daarom is er nu na de groepsfase een extra ronde in de knock-outfase, de zestiende finales. In Qatar begonnen de landen na de groepsfase direct aan de achtste finales.