Keja Klaasje Kwestro wint Mary Dresselhuys Prijs 2026

Actrice Keja Klaasje Kwestro heeft de Mary Dresselhuys Prijs 2026 gewonnen. Dat heeft de organisatie achter de toneelprijs donderdag bekendgemaakt. De 38-jarige Kwestro is als vast ensemblelid verbonden aan Het Zuidelijk Toneel, waar ze speelde in onder meer Mission Molière, Byzantium en F*CK LOLITA. Voor haar rol in die laatste voorstelling won ze onlangs de Theo d'Or.

Kwestro ontvangt de prijs, omdat zij zich volgens de jury "de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld tot een onverschrokken en eigenzinnige theaterpersoonlijkheid". De jury van de Mary Dresselhuys Prijs bestaat uit Noraly Beyer, Michiel van Erp, Loes Luca, Laurens Spoor en voorzitter Roos Ouwehand.

Kwestro ontvangt een penning met de beeltenis van Mary Dresselhuys en 25.000 euro, dat zij mag besteden aan de verdere ontwikkeling van haar loopbaan. De actrice ontvangt de fysieke penning in het voorjaar van 2027.

De Mary Dresselhuys Prijs is in 1992 in het leven geroepen door Joop van den Ende. Dresselhuys was dat jaar de eerste die de prijs ontving. Sindsdien wordt de penning tweejaarlijks uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen Jeroen Willems, Fedja van Huêt, Jacob Derwig, Beppie Melissen, Anniek Pheifer en Bram Suijker.