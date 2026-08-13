Travis Kelce vond zijn bruiloft met Taylor Swift "de mooiste avond" van zijn leven. De 36-jarige American football-speler sprak volgens Amerikaanse media voor het eerst in het openbaar over zijn huwelijk met de zangeres.

"Het was erg gaaf om mijn kinderdroom waar te maken door in die arena te zijn, het mekka van alle sportstadions, en daar te kunnen trouwen", zei Kelce tegen een verslaggever na een trainingskamp. Swift en Kelce trouwden vorige maand in Madison Square Garden in New York.

"De bruiloft was de mooiste avond van mijn leven en ik ben iedereen dankbaar die is gekomen om het met ons te vieren en plezier met ons te hebben", aldus Kelce. Onder anderen Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran, Jay-Z, Steven Spielberg, Jason Sudeikis en Benson Boone waren bij de bruiloft aanwezig.

Swift en Kelce hielden de details rond hun huwelijk grotendeels geheim. In Amerikaanse media werd gespeculeerd dat de ceremonie in New York mogelijk een afleidingsmanoeuvre was voor een bruiloft op een later moment. Een woordvoerder van het stel bevestigde echter dat het huwelijk op 3 juli was voltrokken.