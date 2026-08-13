Matt Bellamy wil na zeven jaar huwelijk scheiden van zijn vrouw Elle Evans. Volgens People heeft de Muse-frontman de scheiding woensdag aangevraagd bij de rechtbank van Los Angeles.

In de aanvraag staat dat "onoverbrugbare verschillen" de reden zijn voor de scheiding. Daarbij verzoekt de zanger de volledige voogdij over de twee kinderen die ze samen kregen, dochter Lovella (6) en zoon George (2). Volgens TMZ zou Evans van plan zijn te vechten voor de voogdij over de kinderen.

In een interview in juni zei Bellamy al dat hij en Evans sinds de zomer van 2025 uit elkaar zijn. De twee verloofden zich in december 2017 en trouwden op 10 augustus 2019. Eerder was Bellamy al getrouwd met Kate Hudson en kreeg hij met haar een zoon, die nu 15 jaar oud is.