Kelly Clarkson haalt uit naar 'onbeleefde' winkeleigenaar

Kelly Clarkson is niet blij met de manier waarop zij onlangs is behandeld in een winkel voor woonaccessoires in New York. De zangeres uitte haar ongenoegen daarover op Instagram en is inmiddels verwikkeld in een online discussie met de eigenaar van de shop.

Clarkson meldde zaterdag dat ze zich tijdens haar bezoek aan Art of Play niet prettig behandeld voelde. Het deed haar denken aan "het personage van Julia Roberts in (de film uit 1990) Pretty Woman", deelde ze, omdat ze de indruk kreeg dat de eigenaar van de winkel dacht dat ze een vogeltje van 15.000 dollar niet zou kunnen betalen.

De winkeleigenaar reageerde vervolgens op het bericht met de mededeling dat het ging om de decoratieve vogel Molly en dat deze niet te koop is. Hij zegt de zangeres te hebben voorgesteld om de designer van de vogel te vragen of ze een soortgelijk exemplaar zou kunnen bestellen of dat hij direct iets vergelijkbaars voor haar kon zoeken in de winkel.

Neerbuigende toon

Clarkson blijft er in een lange reactie op Instagram bij dat er wel degelijk een prijskaartje van 15.000 dollar bij de vogel hing en dat de eigenaar haar "van top tot teen" bekeek en daarna "op neerbuigende toon" zei: 'Ja, het is te koop, maar het kost 15.000 dollar, dus als u wilt, zoek ik iets vergelijkbaars voor u.'"

De zangeres schrijft verder dat ze het belangrijk vindt om kleine bedrijven te steunen, maar dat ze haar niet "als minderwaardig" mogen behandelen. "Het is niet zo moeilijk om aardig te zijn. Ik haal nooit uit naar mensen, maar jij, mijn vriend, was een uitzondering. Je winkel is echt gaaf. Jammer genoeg ben jij dat niet." Ook deelde ze een foto waarop het betreffende prijskaartje te zien zou zijn.

Lachen

De winkeleigenaar schrijft inmiddels "rechtstreeks contact met Kelly" te hebben gezocht "om de lucht te klaren". "We wensen haar het allerbeste en hopen dat we er op een dag allemaal om kunnen lachen, om dit misverstand."