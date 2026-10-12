ISTANBUL (ANP) - FC Barcelona is zonder Frenkie de Jong naar Istanbul vertrokken voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen Galatasaray in de Champions League. De 29-jarige Nederlandse middenvelder heeft na een blessure de groepstraining bij de Spaanse koploper hervat, maar is nog niet fit genoeg voor een plaats in de wedstrijdselectie.

Trainer Hansi Flick van FC Barcelona moet het tegen Galatasaray ook stellen zonder de geblesseerden Raphinha, Andreas Christensen en Roony Bardghji.

FC Barcelona won dit seizoen alle wedstrijden nog, acht in de Spaanse competitie en tegen Feyenoord in de Champions League.