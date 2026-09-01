Kelly Clarkson heeft maandag na zeven jaar afscheid genomen van haar dagelijkse talkshow. In een speciale boodschap bedankte de zangeres haar team en publiek. "Ik genoot ervan elke dag bij jullie thuis te zijn", zei Clarkson onder meer.

De zangeres was sinds 2019 te zien met The Kelly Clarkson Show op de Amerikaanse zender NBC. Door de jaren heen won zij meerdere Daytime Emmy Awards.

Tijdens de laatste aflevering haalde Clarkson onder meer haar kinderen op het podium. Ze vertelde dat haar kinderen een belangrijke reden waren om de talkshow te doen, maar ook om ermee te stoppen. Bij het afscheid volgde een emotioneel moment toen Clarkson haar kinderen vroeg naar hun favoriete moment van de show. Zoon Remington vond het leuk om met Jason Momoa te praten, dochter River verraste haar moeder met het antwoord: "ik vond het leuk je elke dag te zien stralen". Daarop moest Clarkson zich even herpakken.

"Ik wil iedereen van ons team, de crew, mijn band, de kijkers en elke gast die in onze show te zien was bedanken", zei Clarkson verder. Ze sloot haar laatste aflevering af met haar vaste boodschap aan de kijker. "Heb een fijne dag. En als dat niet lukt, verander het dan."