DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in juli meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 2,8 procent, na een stijging van 2,9 procent in juni. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,8 procent hoger dan een jaar geleden.

Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 1,5 procent. Het verkoopvolume steeg ook met 1,5 procent. De omzet van supermarkten groeide met 1,6 procent, na een stijging van 2,6 procent in juni. De omzet van speciaalzaken steeg met 0,7 procent, na een stijging van 0,4 procent een maand eerder.

In de non-foodsector nam de omzet met 3,6 procent toe en lag het volume 1,9 procent hoger. Drogisterijen kenden opnieuw de grootste omzetstijging, met 12,5 procent. Daarna volgden winkels in consumentenelektronica en winkels in recreatieartikelen met een omzetgroei van 5,5 procent.