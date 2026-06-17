Kelly Osbourne brengt ode aan overleden vader tijdens Royal Ascot

Kelly Osbourne heeft tijdens het paardenrace-evenement Royal Ascot een eerbetoon aan haar overleden vader Ozzy Osbourne gebracht. De 41-jarige Kelly verscheen met een zwarte fascinator in de vorm van een vleermuis.

In gesprek met de pers legde Kelly uit dat dit verwees naar een geruchtmakend moment in de carrière van haar vader. In 1982 beet hij de kop van een levende vleermuis af tijdens een optreden in Des Moines, Iowa. Osbourne legde later uit dat hij dacht dat het een rubberen nepspeeltje was dat door een fan op het podium was gegooid. Verder droeg Kelly een bijpassende zwarte tas bij haar outfit. In een video op Instagram legde ze later uit dat ze de tas van haar moeder had "geleend" om haar zwarte jurk compleet te maken.

Ozzy Osbourne overleed op 22 juli 2025 op 76-jarige leeftijd. Hij stierf thuis aan de gevolgen van een hartstilstand, nadat hij al geruime tijd kampte met gezondheidsproblemen zoals de ziekte van Parkinson.