Het Kennedy Center moet zanger Chuck Redd van de rechter 250.000 dollar schadevergoeding betalen. Dat melden Amerikaanse media. Redd verzorgde al jaren een kerstconcert in het concertgebouw in Washington DC. Maar hij weigerde afgelopen december te spelen nadat president Donald Trump het Kennedy Center had omgedoopt tot het Trump-Kennedy Center.

Trump, die zichzelf benoemde tot voorzitter van de raad van toezicht van het Trump-Kennedy Center, verweet Redd dat hij met dit besluit een "politieke stunt" uithaalde. Het concertpodium stapte naar de rechter met de eis dat Redd 1 miljoen dollar schadevergoeding moest betalen, omdat hij zijn contract niet zou zijn nagekomen.

Een rechter in Washington heeft nu besloten dat het Kennedy Center de muzikant een schadevergoeding van ruim 252.000 dollar moet betalen. Dit is voor gemiste inkomsten en voor de advocaatkosten. Volgens de rechter had Redd geen bindend contract getekend. Ook mocht de muzikant gebruikmaken van zijn vrijheid van meningsuiting en dus zeggen dat hij het niet eens was met de naamsverandering.

De rechter merkte op dat Redd niet de enige artiest was die vanwege de naamsverandering heeft besloten niet meer op te treden in het Trump-Kennedy Center. Een rechter in Washington besloot in juni dat de nieuwe naam weer van het gebouw verwijderd moest worden, omdat de naamswijziging illegaal was.