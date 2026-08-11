Prinses Amalia is dinsdagavond in de Crème Calèche de Chio Arena in Aken binnengereden, waar de openingsceremonie plaatsvindt van de FEI Wereldkampioenschappen paardensport. Koningin Emma schonk het rijtuig aan haar dochter, koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van haar troonsbestijging in 1898. Sindsdien werd de koets gebruikt voor diverse koninklijke gelegenheden.

In de processie reed ook prinses Benedikte, de tante van de Deense koning Frederik, mee. Het spektakel werd vanaf de tribune gevolgd door de Deense koningin Mary, die opnames maakte met haar smartphone. Na de koninklijke entree nam Amalia plaats naast Mary. Op dezelfde rij hadden ook Benedikte en prinses Elena, de zus van de Spaanse koning Felipe, een stoel toegewezen gekregen.

Tijdens de wereldkampioenschappen wordt in zes disciplines gestreden om de wereldtitel: dressuur, eventing, mennen, para-dressuur, springen en voltige. Bij de openingsceremonie presenteren onder meer de koninklijke stallen van Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland zich.

Paardenliefhebber

Amalia was eerder op de dag al te vinden op het evenement in de Duitse stad. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd rondgeleid langs de stallen en begaf zich tussen de paarden. Tegenover de Nederlandse pers benadrukte de prinses een echte paardenliefhebber te zijn.

In 2022 lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich met hun drie dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, vastleggen voor de Crème Calèche tijdens een van de jaarlijkse fotomomenten. De koets stond op dat moment tentoongesteld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.