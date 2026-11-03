De aankomende All You Need Is Love-kerstspecial wordt dit jaar toch niet vanuit een studio gemaakt. Net als voorgaande jaren presenteert Robert ten Brink het programma weer op locatie, vertelde hij dinsdag in De Telegraaf.

"Het is een worst die mij ieder jaar wordt voorgehouden, blijkbaar", zegt Ten Brink in de krant over de keuze van RTL. Vorig jaar meldde de presentator nog dat de show zou terugkeren naar de studio.

Of Ten Brink er heel erg van baalt weet hij eigenlijk niet, vervolgt hij. "Het voordeel van op locatie opnemen, is dat je alles lekker kunt monteren met mooie overgangen en muziek. Dat is heel anders tv-maken dan in een studio. Maar ik zou het wel leuk vinden om het in de studio te doen", zegt Ten Brink. "Dan kun je mensen op een andere manier op het verkeerde been zetten."

De kerstspecial wordt traditiegetrouw uitgezonden op kerstavond.