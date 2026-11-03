Mckenna Grace weigert het filmen van naaktscènes voor een film, omdat ze ervan droomt ooit een Disneyprinses te spelen. Tijdens de promotietour van haar recente film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping vertelde ze aan het tijdschrift Cosmopolitan dat ze rollen zou weigeren waarvoor ze uit de kleren moet of "hyperseksuele dingen" voor moet doen.

"Ik heb respect voor iedereen die het wel kan, maar ik vind het doodeng. Ik weet niet of dat ooit verandert. Het is niet zo dat ik alleen maar brave dingen doe, mijn personage wordt in Scream letterlijk opengesneden door Ghostface, maar mijn droom is om ooit een Disneyprinses te spelen", vertelt de 20-jarige actrice daarover. Grace is niet de enige die naaktscènes afslaat om die reden. Ook Amy Adams, die in 2007 de rol van Disneyprinses Giselle in Enchanted speelde, sloeg in de jaren erna ook rollen af om haar imago als prinses bij Disneyfans te behouden.

In de prequel van The Hunger Games speelt Grace de rol van Maysilee Donner. De film speelt zich af in de wereld van Panem, 24 jaar voor de gebeurtenissen uit The Hunger Games, en volgt de 16-jarige Haymitch Abernathy, gespeeld door Joseph Zada. Hij betreedt de arena en sluit een bondgenootschap met medetribuut Maysilee. Daarnaast zijn er ook rollen voor Maya Hawke, Glenn Close, Ralph Finneas en Elle Fanning. De film, die is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 2025 van Suzanne Collins, draait vanaf 19 november in Nederlandse bioscopen.