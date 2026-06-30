Kevin Spacey: ik lag al onder vuur voordat ik uit de kast kwam

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey voelt zich niet begrepen door de homogemeenschap. Volgens Spacey gingen er al geruchten rond dat hij homo was voordat hij uit de kast was gekomen, vertelt hij in de podcast Club Random van Bill Maher. "Er werd volop gespeculeerd dat ik homo zou zijn", aldus Spacey. "Ik had altijd het gevoel dat ik onder vuur lag."

Spacey kwam in 2017 uit de kast, nadat hij door meerdere mannen was beschuldigd van seksueel misbruik. Onder anderen acteur Anthony Rapp zou slachtoffer zijn geworden van Spacey, toen Rapp 14 jaar oud was. Spacey werd vrijgesproken in die zaak in 2020. Ook in andere zaken werd Spacey vrijgesproken, of schikte hij met de aanklagers. De laatste schikking vond plaats in maart.

Volgens Maher waren er wel erg veel mensen die Spacey beschuldigden. "Er is te veel rook om te zeggen dat er geen vuur is", aldus Maher. Volgens Spacey was er niet zo veel aan de hand. "Het was geen gigantische bosbrand", zei Spacey. "Het was een kleine keukenbrand die kon worden gedoofd met een blusser."

'Slim'

"Ik heb veel mannen versierd", aldus Spacey. Toch dacht hij zelf dat niemand wist dat hij op mannen valt. "Ik zat heel diep in de kast. Ik wilde niet dat iemand het zou weten en ik dacht dat ik zo slim was dat niemand erachter zou komen."

Na de beschuldigingen verbrak onder meer Netflix de banden met Spacey, waardoor hij niet meer te zien was in het laatste seizoen van de serie House of Cards. Sindsdien komt Spacey naar eigen zeggen moeilijk aan werk.