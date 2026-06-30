Aanvoerder Hakimi roemt 'mentale kracht' Marokko

GUADALUPE (ANP/AFP) - Aanvoerder Achraf Hakimi roemde de mentale kracht van Marokko nadat zijn ploeg na strafschoppen het Nederlands elftal had uitgeschakeld in de zestiende finales van het WK voetbal.

"We wisten wat voor wedstrijd we konden verwachten tegen een sterke tegenstander", zei de speler van Paris Saint-Germain na de wedstrijd. "We wisten dat we gefocust moesten blijven, fysiek en mentaal. Je moet altijd klaar zijn voor een wedstrijd van 90 of 120 minuten. We hebben onze mentale kracht getoond door terug te komen in de partij."

Cody Gakpo zette Oranje in de 72e minuut op 1-0, de gelijkmaker van Issa Diop viel net op tijd om een verlenging af te dwingen. In de strafschoppenreeks misten twee Marokkanen, waaronder Hakimi, en drie Nederlanders. PSV-middenvelder Ismael Saibari schoot uiteindelijk de beslissende penalty langs de Nederlandse doelman Bart Verbruggen. "We hebben het geflikt. Ik ben nu erg moe, maar wel erg trots op het team."