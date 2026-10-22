Kid Cudi maakt film over leven van Jean-Michel Basquiat

Kid Cudi is bezig met een film over het leven van Jean-Michel Basquiat waarin hij zelf de hoofdrol zal spelen. Dat deelt de Amerikaanse hiphopartiest op Instagram. Basquiat, pionier in de straatkunst, overleed in 1988 op 27-jarige leeftijd.

"Jarenlang hebben mensen me gevraagd of ik Jean-Michel Basquiat in een film wilde spelen", schrijft de 42-jarige artiest. "Maar er is nooit iets van gekomen. Dit jaar zei ik eindelijk: laat maar zitten, ik schrijf het zelf wel." Kid Cudi, bekend van nummers als Day 'n' Nite, Memories en Pursuit of Happiness, acteerde al vaker in films of series. Ook maakte hij eerder dit jaar bekend dat hij momenteel bezig is met zijn regiedebuut met de film Doe.

"Deze film wordt een liefdesbrief aan Jean, de jaren 80 en New York," gaat Cudi verder over Basquiat. "Jean heeft me gedurende mijn hele carrière geïnspireerd, en het zal een grote eer zijn om zijn verhaal te vertellen op een manier die we nog niet eerder hebben gezien."

Het werk van Basquiat is vaak herkenbaar aan visuele kenmerken als schedels en kronen. In 2017 werd Basquiats Untitled uit 1982 verkocht voor een toenmalig recordbedrag van 110,5 miljoen dollar. Onder meer Jay-Z is een groot verzamelaar van zijn werk. Het is niet de eerste film over de kunstenaar. In 1996 verscheen er al een biografiefilm, met Jeffrey Wright en David Bowie in de hoofdrollen.