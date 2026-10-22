Beeld & Geluid viert 50 jaar kindertelevisie op 8 november

Beeld & Geluid viert op 8 november dat kindertelevisie vijftig jaar bestaat. Samen met NPO Zapp organiseert het media-instituut verschillende gratis activiteiten voor bezoekers.

Zo gaat de tv-serie Jan, Jans en de kinderen in première en kunnen bezoekers als eerste een aantal afleveringen zien. De serie is vanaf 26 december te streamen bij AVROTROS en NPO Start.

Ook kunnen bezoekers meedoen aan een masterclass van het NOS Jeugdjournaal of aan een quiz met fragmenten uit het KRO-NCRV-programma Waku Waku, gepresenteerd door Sosha Duysker.