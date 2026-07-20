Kid Cudi staat weer open voor samenwerking met Ye

Kid Cudi gaat ervan uit dat hij ooit weer zal samenwerken met Ye (Kanye West). De rapper reageerde op X op de vraag van een fan of er een kans bestond dat de twee artiesten ooit weer iets samen zouden ondernemen.

"Ik weet het wel zeker. We zijn nu onze vriendschap opnieuw aan het opbouwen. Ik nam een week geleden contact op om te horen hoe het ging, en vandaag deed hij dat bij mij. Geen gepraat over werk. Gewoon even kijken hoe het ging. Dat was fijn", stelde Kid Cudi.

De twee Amerikaanse rappers hebben door de jaren heen een tumultueuze vriendschap gehad. Kid Cudi en Ye vochten meerdere publieke ruzies uit, maar maakten het ook vaker weer goed. In 2022 zei Kid Cudi nog dat er "een wonder" nodig zou zijn om weer vrienden te worden met zijn collega en dat hij nooit meer met hem wilde samenwerken.

In 2018 brachten de rappers een gezamenlijk album uit, Kids See Ghosts. Verder was Kid Cudi onder meer te horen op de nummers Gorgeous en All of the Lights van Ye.