Camilla hoort persoonlijke verhalen van voormalig dakloze vrouwen

Koningin Camilla heeft in het Britse Norfolk een bezoek gebracht aan een nieuw vrouwencentrum van Emmaus Norfolk & Waveney, een organisatie die huisvesting, ondersteuning en werk biedt aan mensen die dakloos zijn. Camilla sprak er met vrouwen die hun dakloosheid hebben overwonnen.

De bewoners van het centrum, die companions worden genoemd, leidden de echtgenote van koning Charles rond in het centrum. In de huiskamer hoorde ze meer over hoe de vrouwen herstellen van hun trauma's. De koningin ging ook langs in de bijbehorende kringloopwinkel en in de werkplaats waar 'companions' sieraden smeden voor de verkoop.

Ze nam ook een kijkje in de "Book Nook", een leesruimte die wordt ondersteund door The Queen's Reading Room, de door de koningin opgerichte liefdadigheidsinstelling en onlineboekenclub die lezen bevordert.

Koningin Camilla is al twintig jaar beschermvrouwe van de landelijke organisatie Emmaus UK. Ze bezoekt geregeld locaties van de organisatie, onder meer om jubilea bij te wonen en meer te horen over nieuwe initiatieven.