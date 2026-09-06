Kid Cudi heeft zijn verzoening met Ye, voorheen Kanye West, verdedigd nadat de rappers vrijdag samen optraden in Chicago. Cudi kreeg kritiek omdat hij vorig jaar nog afstand had genomen van West vanwege diens antisemitische uitingen. "Ik heb hem verantwoordelijk gehouden. Hij heeft zijn excuses aangeboden en die waren oprecht", schreef Cudi zaterdag op sociale media.

Cudi reageerde op iemand die zei teleurgesteld in hem te zijn. "Die man is mijn broer", schreef de 42-jarige rapper. "We hebben bijna twintig jaar kunst en vriendschap gedeeld." Volgens Cudi gaat het inmiddels beter met West. "Ik was harder voor hem dan wie dan ook."

Vorig jaar zei Cudi nog dat hij "klaar" was met West. Hij zei destijds dat hij de man die West was geworden niet meer herkende. West kwam onder meer onder vuur te liggen vanwege antisemitische uitingen en een nummer waarin hij Adolf Hitler verheerlijkte. In januari bood West in een paginagrote advertentie in The Wall Street Journal excuses aan voor zijn antisemitische uitspraken.