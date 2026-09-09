Het nieuwe entertainmentprogramma Buzz heeft bij de tweede uitzending gemiddeld 16.000 kijkers getrokken. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Tijdens de eerste uitzending keken maandag 36.000 mensen naar het programma op NET5.

De exacte kijkcijfers, inclusief uitgesteld en online kijken, zijn nog niet bekend. Wel valt al op dat de cijfers van het programma uitzonderlijk laag zijn.

Het programma is iedere werkdag te zien. Presentatoren Iris Enthoven en Wiesje Hillen bespreken met een panel onderwerpen uit de entertainmentwereld. De eerste dagen schoven onder meer Lale Gül en Defano Holwijn aan.