De Nederlandse acteur Max Croes is vanaf komende week te zien in de oorlogsfilm Pressure, naast superster Brendan Fraser. Croes speelt een bescheiden bijrol als Private Eugene Shaw.

Fraser speelt in de film generaal Eisenhower, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoogste bevelhebber van het Amerikaanse leger in Europa was. Pressure gaat over de 72 uur voorafgaand aan de invasie van de geallieerden in Normandië.

"Ik heb drie weken gedraaid en daarvoor twee weken training gehad ter voorbereiding op de D-Day-invasie", vertelt Croes. "We hebben onder andere gefilmd in Camber Sands. En als fan van The Mummy als kind was het natuurlijk bizar om vervolgens tijdens de make-up naast Brendan Fraser te zitten."

Croes was de afgelopen jaren te zien in meerdere buitenlandse films. Recent stond hij op de set met Jason Statham, voor de film A Working Man.