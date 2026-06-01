Kim Kardashian heeft maandag voor het eerst, na maanden van onlinespeculatie, beelden gedeeld van haar en haar vermeende nieuwe vriend, Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Op Instagram post de Amerikaanse realityster een reeks beelden waarop ook de Britse Ferrari-coureur te zien is.

De beelden waarop de twee zogenoemd "Instagram official" gaan, zijn onderdeel van een reeks momenten uit het recente leven van Kardashian. Op een van de foto's maakt Hamilton een selfie van hem en Kardashian terwijl ze samen aan het fietsen zijn. Op een kort filmpje daarna is te zien hoe de 45-jarige realityster gillend bijna tegen hem aanrijdt.

In februari gingen voor het eerst geruchten rond dat Kardashian en de 41-jarige autocoureur samen zouden daten. In de maanden die volgden zijn ze meerdere keren samen gespot. Tot dusver hadden ze zelf officieel nog niets gedeeld over hun vermeende romance.