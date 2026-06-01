ISTANBUL (ANP) - Turkije heeft in de voorbereiding op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gewonnen van Noord-Macedonië. In Istanbul was de ploeg van bondscoach Vincenzo Montella met 4-0 te sterk voor de Macedoniërs.

Voormalig Feyenoorder Orkun Kökcü maakte in de 2e minuut het openingsdoelpunt. Ook Can Uzun scoorde nog in de eerste helft. Na de rust waren er treffers van Deniz Gül en Bariş Alper Yilmaz.

Turkije is op het WK ingedeeld in groep D en begint tegen Australië. De Verenigde Staten en Paraguay zijn de andere tegenstanders.