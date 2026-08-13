Kim Kardashian en haar moeder Kris Jenner mogen hun rechtszaak tegen Ray J doorzetten. De rapper had geprobeerd de smaadzaak die zij tegen hem waren begonnen te laten seponeren, maar de rechter ging daar niet in mee.

Kardashian en Jenner beweerden in hun zaak dat Ray J hun reputatie had geschaad door onterechte uitspraken. Hij suggereerde in een interview dat zij het onderwerp waren van een justitieel onderzoek, of dat zouden moeten zijn. Volgens de rechter hebben Kardashian en Jenner genoeg bewijs aangeleverd dat deze uitspraken opgevat zouden kunnen worden als een beschuldiging van een misdrijf. Een rechtszaak staat gepland voor maart 2028.

De advocaat van Ray J zei in een verklaring tegen Rolling Stone in beroep te gaan tegen de uitspraak.