Kim Kardashian hoopt weer mee te doen met Dancing with the Stars

Kim Kardashian staat open voor een terugkeer in de Amerikaanse versie van het dansprogramma Dancing with the Stars. Dat vertelde de realityster en ondernemer in het programma Jimmy Kimmel Live!. Kardashian deed in 2008 mee aan het zevende seizoen van de danswedstrijd.

"Het was zo zwaar voor me", blikte ze terug. De 45-jarige Kardashian eindigde destijds samen met haar danspartner Mark Ballas op de elfde plaats. Aan haar deelname heeft ze weinig goede herinneringen. "Ik zat echt elke avond in mijn trailer te huilen en te bidden dat ik eruit gegooid zou worden", vertelde ze aan talkshowhost Jimmy Kimmel.

Kardashian vond het vooral moeilijk, omdat ze naar eigen zeggen te verlegen was om voor de camera te dansen. "Eigenlijk heb ik sindsdien nooit meer gedanst. Ik ben getraumatiseerd", grapte ze. Toch zou ze opnieuw willen meedoen aan een seizoen waarin ook andere leden van haar familie het tegen elkaar opnemen.

De Amerikaanse versie van Dancing with the Stars telt inmiddels 35 seizoenen. In de danswedstrijd nemen bekende personen het in duo's tegen elkaar op.