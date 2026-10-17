Van Empel viert rentree met vierde plaats in veldrit Meulebeke

MEULEBEKE (ANP) - Fem van Empel heeft haar rentree in het veldrijden gevierd met de vierde plaats in de Berencross in het Belgische Meulebeke. De 24-jarige drievoudig wereldkampioene was er bijna een jaar lang uit door mentale problemen.

Van Empel gaf 35 seconden toe op de Luxemburgse winnares Marie Schreiber. Ze zag ook Aniek van Alphen en wereldkampioene Lucinda Brand nog voor haar finishen.

De Brabantse kwam voor het laatst in actie in de Koppenbergcross in Oudenaarde op 1 november vorig jaar. Niet lang daarna leverde ze haar contract in bij de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike en kondigde ze aan voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. Ze deed dat, omdat ze het plezier kwijt was en kampte met mentale problemen.