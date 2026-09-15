Kim Kardashian krijgt symbolische vergoeding na sieradenroof

Een rechtbank in Parijs heeft Kim Kardashian een symbolische schadevergoeding van een euro toegekend, nadat ze in 2016 slachtoffer was geworden van een overval in een hotel in Parijs. Dat bevestigt een advocaat van Kardashian tegen persbureau Reuters. De Amerikaanse realityster werd in 2016 door gewapende dieven bedreigd en vastgebonden om vervolgens haar sieraden te stelen. Onder de gestolen sieraden was ook haar verlovingsring, die een waarde had van 4 miljoen dollar.

In een civiele procedure had Kardashian bij enkele van de daders om een symbolische vergoeding van een euro gevraagd. De advocaten van Kardashian wilden in Parijs verder geen reactie geven op de schadevergoeding. Daarnaast heeft een voormalig hotelreceptionist een schadevergoeding van 109.516 euro gekregen. De receptionist was naar eigen zeggen getraumatiseerd door de sieradenroof en eiste een bedrag van 550.000 euro.

De overval was destijds de grootste in Frankrijk in twintig jaar tijd. De meeste sieraden zijn nooit teruggevonden, waaronder de verlovingsring die ze had gekregen van haar toenmalige echtgenoot, de rapper Kanye West (tegenwoordig bekend als Ye). Aomar Ait Khedache, het brein achter de overval, werd vorig jaar tot drie jaar cel veroordeeld. Zeven anderen kregen een celstraf voor misdrijven die verband hielden met de roof.