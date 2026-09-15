Tom Cruise waarschuwt collega's voor zijn intensiteit op filmsets

Tom Cruise waarschuwt mensen met wie hij gaat samenwerken dat de verhalen over zijn intensiteit op filmsets kloppen. De 64-jarige acteur zegt in een interview met GQ dat hij hoge eisen stelt en daar vooraf duidelijk over probeert te zijn.

"Alles wat je hebt gehoord is waar", zegt Cruise naar eigen zeggen tegen nieuwe collega's. "Ik ben heel intens." Volgens de Mission: Impossible-ster komt die houding voort uit zijn gedrevenheid om films zo goed mogelijk te maken. Hij benadrukt dat hij dezelfde hoge eisen ook aan zichzelf stelt.

Cruise, die maar zelden uitgebreide interviews geeft, spreekt in GQ ook over zijn liefde voor film en zijn reputatie als groot voorstander van de bioscoop. Toch heeft hij naar eigen zeggen niets tegen streamingdiensten als Netflix. "Ik hou van films. Ik hou van televisie. Ik hou van verhalen", aldus de acteur.