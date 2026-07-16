Kim Kardashian rouwt om overleden grootmoeder MJ

Kim Kardashian is diepbedroefd om het overlijden van haar oma Mary Jo Campbell. Op Instagram rouwt de televisiepersoonlijkheid om haar "beste vriendin, roddelmaatje en 'forever twin'".

Volgens Kardashian heeft haar grootmoeder haar onder meer het belang van familie bijgebracht en heeft zij haar laten zien wat het betekent om een "hardwerkende zakenvrouw" te zijn. "Je hebt altijd in me geloofd, voor me klaargestaan ​​en was mijn veilige haven. Je was echt de matriarch van onze familie", aldus Kardashian.

Ook Kardashians moeder Kris Jenner is in rouw. "Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven wat ze voor mij heeft betekend of hoe pijnlijk het is om afscheid te nemen", schreef Jenner. Ze is haar moeder dankbaar voor de vele dingen die ze van haar heeft geleerd. "Ons hart is gebroken, maar we vinden troost in de wetenschap dat een liefde zoals die van jou ons nooit echt verlaat."

Mary Jo Campbell, bekend als MJ, was door de jaren heen regelmatig te zien in de realityseries over de familie Kardashian. Ze is 91 jaar geworden.