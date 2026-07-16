Zwangere Anne Hathaway geëmotioneerd door Odyssey-babykleertjes

Anne Hathaway hield het bijna niet droog toen ze tijdens haar bezoek aan het Amerikaanse tv-programma Today een mandje met babykleertjes kreeg in de stijl van haar nieuwe film The Odyssey. De actrice, die in verwachting is van haar derde kindje, noemde de cadeautjes "echt episch".

"Als de kleine ter wereld komt, willen we dat die klaar is om ten strijde te trekken", grapte presentator Craig Melvin bij het overhandigen van het mandje. Hierin zaten onder meer een gebreid luierbroekje, een cape en een mutsje in de vorm van een oude Griekse legerhelm. De hele outfit was geïnspireerd op die van soldaten uit The Odyssey, die donderdag in première ging.

Haar collega Tom Holland, die in de film Hathaway's zoon speelt, was ook onder de indruk van het breiwerk. Mocht hij met zijn partner Zendaya zelf ook ooit kinderen krijgen, dan weet hij wat hem te doen staat. "Ik weet dan al waar ik naartoe moet", grapte hij. "Dan kom ik hier meteen terug."