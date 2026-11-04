Kim Kardashian wil nog steeds advocaat worden

Kim Kardashian is van plan om in de toekomst alsnog haar rechtenexamen te halen. Kardashian had vorig jaar november laten weten dat ze het examen niet had gehaald, maar wil nog steeds advocaat worden. "Ik ben geen opgever", zei de realityster tegen de BBC.

Volgens Kardashian zijn er veel mensen die denken dat ze het al heeft opgegeven. "Mensen mogen denken wat ze willen. Ik zal er opnieuw voor gaan en zal het jullie laten weten als ik het heb gehaald. Daar zal ik zeer uitgesproken over zijn", aldus de aspirerende advocaat. Wel zei ze te denken er tot die tijd "wat stiller" over te zijn.

De vader van Kardashian was een bekende advocaat. De realityster zelf sprak de afgelopen jaren vaker over haar droom om advocaat te worden. In de serie All's Fair speelt de 46-jarige Kardashian wel al een advocaat.