Koning Charles grapt over veelbesproken paraplu-incident

Koning Charles heeft dinsdag tijdens een diner voor leiders van het Gemenebest een grapje gemaakt over de veelbesproken beelden waarin hij natregende in een stortbui. Afgelopen weekend gingen beelden de wereld rond van Charles die druk gebarend om een paraplu vroeg.

In zijn toespraak loofde Charles het Gemenebest. "Het is een van de weinige organisaties die in staat is om landen te verenigen die bekendstaan ​​om hun sneeuw, landen die bekendstaan ​​om hun woestijnen en - bovenal - landen waarvan de burgers er rotsvast van overtuigd zijn dat zij het hele jaar door van perfect weer genieten", aldus Charles. "Wellicht is het mijn taak als leider van het Gemenebest om jullie allemaal van een paraplu te voorzien." De opmerking kon volgens Britse media rekenen op gelach en applaus.

Het diner voor presidenten en premiers was de laatste verplichting voor Charles op zijn reis door het Caribisch gebied. Het Britse slavernijverleden was een van de onderwerpen die het bezoek overheersten. Tijdens een toespraak op het eiland Antigua noemde hij de transatlantische slavenhandel een "beschamend hoofdstuk uit de geschiedenis", maar excuses bleven uit.