Kim Kardashian heeft zaterdagmiddag in Monaco gezien hoe haar vriend Lewis Hamilton zich als derde kwalificeerde voor de Formule 1-race van zondag. De Amerikaanse realityster deelde eerder deze week op Instagram voor het eerst beelden met de Britse coureur van Ferrari.

De zevenvoudig wereldkampioen was eerder op vrijdag in de tweede vrije training nog de snelste. In VT1 en VT3 finishte Hamilton respectievelijk als tweede en derde. Poleposition ging zaterdag naar klassementsleider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen start zondag met zijn Red Bull vanaf plek twee. Inhalen is doorgaans heel moeilijk in de straten van het prinsdom, wat inhoudt dat het resultaat in de kwalificatie een goede indicatie geeft voor de einduitslag van de race op zondag.

Kardashian werd in de paddock in het prinsdom vergezeld door haar zus Khloé. Kim had een koptelefoon van Ferrari op haar hoofd.