PARIJS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva heeft een droom laten uitkomen met het winnen van Roland Garros. Het is de eerste grandslamtitel voor de 19-jarige Russin. "Ik heb Roland Garros gekeken sinds ik heel, heel jong was", zei Andrejeva na haar overwinning op het gravel in Parijs.

"Je bent een heel lastige tegenstander", zei Andrejeva over de Poolse Maja Chwalińska, die ze in twee sets versloeg (6-3 6-2). "Ik hoop dat we samen veel meer finales mogen spelen in de toekomst."

Ze sprak ook haar waardering uit voor de ballenkinderen en de scheidsrechters in verband met het warme weer aan het begin van het toernooi. Het publiek kreeg een dankwoord in het Frans van de in Frankrijk woonachtige Russin. Tot slot bedankte Andrejeva zichzelf met haar lijfspreuk: "I want to thank myself." Ze was zichzelf dankbaar "voor het geloof in mezelf" en dat ze altijd 100 procent geeft.

De 24-jarige Chwalińska haalde als qualifier de finale en komt met stip de top 100 van de wereldranglijst binnen.