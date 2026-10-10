Kim Kardashian heeft in Singapore de verrichtingen van haar vriend, coureur Lewis Hamilton, bekeken tijdens de sprintrace voor de Grote Prijs van Singapore. De realityster zag hoe de Ferrari van de Brit niet voorbij de auto van Max Verstappen kwam en op de tweede plaats eindigde.

Kardashian is te zien op foto's die door fotografen op het circuit zijn gemaakt. De realityster staat in een roze topje in de garage van Ferrari. Het is voor zover bekend de tweede keer dat de Amerikaanse een race van Hamilton bezoekt, sinds zij in juni van dit jaar via Instagram bekendmaakte een relatie met de Brit te hebben. Enkele dagen daarna bezocht ze de Grote Prijs van Monaco om haar vriend aan te moedigen.

Kardashian heeft zaterdag zelf nog niets op sociale media geplaatst van haar bezoek aan het circuit in Singapore. Vrijdag deelde ze wel een reeks foto's vanuit Japan, waarop ze samen met onder meer haar moeder en zus Khloé poseerde. Kort daarvoor was het gezelschap ook in China, deelde ze.

De sprintrace vond plaats voorafgaand aan de officiële Formule 1-race in Singapore. Die is zondag.