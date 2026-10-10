BREDA (ANP) - De algemene ledenvergadering van NSC is zaterdag in chaos geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. Het partijbestuur en de aanwezige leden werden het al niet eens over de agenda, omdat een aantal kritische moties niet in stemming mocht worden gebracht. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie "niet meer werkbaar" te vinden.

NSC heeft fors aan relevantie ingeboet sinds de partij na de verkiezingen van vorig jaar uit de Tweede Kamer verdween. De partij kwam afgelopen week toch weer in de belangstelling, doordat het bestuur partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer uitnodigde om te spreken op haar congres. Europarlementariër Dirk Gotink, de enig overgebleven volksvertegenwoordiger van NSC, beëindigde daarop zijn lidmaatschap. Ook jongerenbeweging JSC reageerde uiterst kritisch.

Keijzer maakte van de gelegenheid gebruik om haar eigen politieke beweging Project 2029 te promoten voor een overwegend conservatief publiek. Een aanzienlijk deel daarvan liep overigens de zaal uit toen zij het woord kreeg. De gang van zaken leidde tot een motie van wantrouwen tegen het bestuur, die evenwel op voorhand niet-ontvankelijk werd verklaard.

Discussie

De ledenvergadering, waarin onder meer de toekomst van NSC besproken had moeten worden, ontaardde in een discussie over regels en procedures. Het bestuur zei de grieven van ontevreden leden te begrijpen en ook wel te willen bespreken. Maar het voorstel om het partijbestuur aan de kant te zetten, voldeed toch echt niet aan de regels.

Meerdere leden maakten de vergelijking met het schandaal rond de kinderopvangtoeslag, waarin ouders vermorzeld werden door een strikte toepassing van regels. Deze affaire stond indirect aan de basis van de oprichting van NSC in 2023. Grondlegger Pieter Omtzigt speelde als CDA-Kamerlid een sleutelrol bij het blootleggen ervan.