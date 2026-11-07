Kimberley Klaver heeft na de geboorte van haar dochter Gigi Chloé "heel bewust afscheid genomen van het zwanger zijn". Dat deelt de 40-jarige actrice, die eerder deze week beviel, op Instagram. "Ik ben mijn buik, mijn lijf zo dankbaar voor wat het weer heeft gedaan en gecreëerd", schrijft ze.

Klaver werd tijdens de bevalling bijgestaan door haar zus, actrice Melody Klaver. "Een echte steun tijdens de bevalling en gaf mij de kracht om dit meisje op de wereld te zetten in ons ouderlijk huis." Eerder deelde Melody al een foto waarop ze met haar pasgeboren nichtje te zien is.

Klaver verwelkomde maandag haar derde kind. Ze had al twee zoons.