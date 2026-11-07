De gepensioneerde Luxemburgse groothertog Henri heeft deze week de opening van de Koningin Astrid-parochie van de Zweedse kerk in Brussel bijgewoond. Zaterdag deelt het Luxemburgse hof foto's van de openingsceremonie.

De 71-jarige Henri is de kleinzoon van de Belgische koning Leopold III en zijn Zweedse vrouw koningin Astrid. Als openingshandeling trok Henri in de kerk een Zweedse vlag van een ingelijst portret van zijn grootmoeder. Onder de lijst hangt een gedenkplaat met daarop onder meer de namen van Henri en prinses Astrid van België, die ook bij de opening aanwezig was. Zij is een nicht van Henri en de zus van de huidige Belgische koning Filip.

Bij de ceremonie werd ook stilgestaan bij de historische banden tussen de koninklijke families van België, Zweden en Luxemburg. Ook werd gevierd dat Leopold en Astrid honderd jaar geleden in het huwelijk traden en dat de Zweedse kerk ook al vierhonderd jaar in het buitenland actief is.