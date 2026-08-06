De kinderen van Perez Hilton waren vlak voor het moment dat de gossipblogger zichzelf verwondde tijdens een livestream, in de woning aanwezig. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in een update op de website van Hilton.

"Enkele minuten voor het incident tijdens de openbare livestream bevonden de kinderen, nicht en zus van Perez zich nog in het huis", staat in de verklaring. Toen duidelijk werd dat het niet goed ging met de blogger is de familie "onmiddellijk gevlucht" om de kinderen van 13, 11 en 8 jaar "te beschermen tegen traumatische ervaringen."

"Onze hoogste prioriteit is momenteel om de kinderen te helpen verwerken wat ze hebben meegemaakt", aldus de familie. "Een belangrijk onderdeel van dat proces is dat ze veilig naar huis kunnen terugkeren en weer een gevoel van veiligheid en normaliteit kunnen opbouwen."

De 48-jarige Hilton werd dinsdag na het incident in het ziekenhuis opgenomen.