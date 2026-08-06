AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft nagelaten om Shelbourne op grote achterstand te zetten in het thuisduel van de derde voorronde van de Conference League. De club uit Amsterdam was veel sterker dan de bezoekers uit Ierland dan de overwinning doet vermoeden (3-1).

Beide ploegen treffen elkaar volgende week in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi van het derde toernooi voor clubteams van de UEFA.

Mika Godts en Owen Wijndal scoorden voor rust. Kasper Dolberg trof doel in de openingsfase van de tweede helft. Godts miste na rust ook nog een strafschop. Daniel Kelly scoorde in de 84e minuut voor de bezoekers.

Ajax mocht zich aanrekenen dat het slechts drie keer scoorde. De thuisploeg kwam tot dertig doelpogingen, tegenover slechts drie van Shelbourne.