Jake en Romy Reiner, de twee kinderen van de overleden filmmaker Rob Reiner en zijn vrouw Michele Singer, hebben hun ouders geëerd bij een honkbalwedstrijd van de Los Angeles Dodgers. Dat meldt onder meer het Amerikaanse blad People.

Op beelden is te zien hoe het tweetal de ceremoniële eerste bal gooide voorafgaand aan de wedstrijd. De Dodgers, het favoriete team van de filmmaker die vorig jaar overleed, verloren zondag met 3-2 van de Boston Red Sox. Na afloop poseerden de broer en zus op het veld voor de camera's met spelers Alex Call en Miguel Rojas.

De 35-jarige Jake Reiner liet zich eerder dit jaar in een blogpost voor het eerst uit over het overlijden van zijn ouders. Zo noemde hij de gebeurtenissen onder meer "bijna onmogelijk te bevatten" en liet hij weten nooit meer naar het Dodger Stadium te zullen gaan zonder de aanwezigheid van zijn vader te voelen.

De Amerikaanse regisseur en Singer werden op 14 december dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun 32-jarige zoon Nick werd enkele uren later gearresteerd op verdenking van de moord op zijn ouders. De strafzaak loopt nog. In september verschijnt hij opnieuw voor de rechter.