Woody Harrelson wordt op het Sarajevo Film Festival geëerd voor zijn bijdrage aan de filmindustrie. Dat maakt de organisatie maandag bekend. De 65-jarige acteur ontvangt op het festival de zogenoemde Heart of Sarajevo Award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan personen die een uitmuntende bijdrage hebben geleverd aan de filmwereld.

Ook wordt ter ere van Harrelson op het filmfestival Welcome to Sarajevo vertoond. In de film, die het verhaal vertelt van een Britse journalist ten tijde van de oorlog in Bosnië in de jaren negentig, vertolkt hij samen met Stephen Dillane en Marisa Tomei een van de hoofdrollen.

Jovan Marjanović, directeur van het festival, laat in een verklaring weten Harrelson te zien als een acteur "in wie je gelooft". "Zelfs in de meest onwaarschijnlijke rollen, terwijl je je hem tegelijkertijd gemakkelijk kunt voorstellen als iemand met wie je elke dag tijd zou kunnen doorbrengen." Volgens de organisatie beschikt de acteur daarmee over een van de moeilijkste kwaliteiten die een acteur kan hebben. "Zijn talent, charisma en durf dienen als inspiratie voor vele toekomstige generaties", aldus de directeur.

De 32e editie van het Sarajevo Film Festival begint op 14 augustus en duurt tot de 21e. De ereprijs die Harrelson in ontvangst gaat nemen, werd in het verleden toegekend aan onder andere Willem Dafoe (2025), Robert De Niro (2016), Benicio Del Toro (2015) en Béla Tarr (2013).