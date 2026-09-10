De Amerikaanse rockband Kings of Leon brengt dit jaar hun tiende studioalbum uit. Op 6 november verschijnt O My Beloved, maakte de band bekend. Tegelijkertijd werd ook de eerste single van het album uitgebracht, getiteld My Whole World.

De nieuwe plaat kan worden omschreven als een nostalgisch album. "We hebben alles wat we ooit hadden kunnen bedenken al overtroffen en iets heel bijzonders opgebouwd. Ik dacht: zou het niet mooi zijn om een album te maken dat terugkijkt op alles wat we hebben gedaan en waarop we waarderen hoe we hier zijn gekomen?", zegt zanger Caleb Followill over het album.

De band uit Nashville bestaat uit de broers Caleb, Nathan en Jared Followill en hun neef Matthew Followill. De band is sinds 2000 actief. Hun laatste album Can We Please Have Fun verscheen in 2024.