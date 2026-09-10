Prinses Anne heeft donderdag een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Lincoln. Dat meldt onder meer de Daily Mail. De zus van koning Charles ontving de onderscheiding voor "haar uitzonderlijke bijdrage aan het openbare leven en haar jarenlange inzet voor de landbouw en plattelandsgemeenschappen", is te lezen op de website van de universiteit.

Anne bezocht donderdag de Riseholme Campus, die onderdeel is van de universiteit. Ze opende daar een nieuw kascomplex waar onderzoekers en bedrijven gewassen kunnen ontwikkelen die bijdragen aan een duurzamere voedselindustrie.

Tijdens haar bezoek werd Anne rondgeleid en kreeg ze diverse technologische innovaties, zoals zelfrijdende robots, te zien. Ook onthulde ze een plaquette ter herinnering aan haar bezoek.

De 76-jarige prinses staat al jaren bekend om de vele bezoeken die ze jaarlijks aflegt. Ze was meermaals de 'hardst werkende royal' van de Britse koninklijke familie, maar werd afgelopen jaar ingehaald door koning Charles.