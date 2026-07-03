Kirsten Westrik maakt de overstap naar Talpa. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf bevestigd na een bericht van De Telegraaf hierover. Westrik, die het programma 112 Vandaag presenteerde op RTL 5, gaat aan de slag bij Net5.

De televisiepresentator meldde haar vertrek ook via Instagram. "Ooit heeft een wijs man tegen me gezegd, bij twijfel springen. En nu is zo'n moment", zegt Westrik in een video. Ze laat weten dat ze een heel leuke tijd heeft gehad en ze zich de afgelopen jaren heeft kunnen ontwikkelen. "Maar het is mooi geweest. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik blijf in de crime. Ik kan niet wachten. Het is echt aftellen."

De Telegraaf schreef dat Westrik op Net5 een nieuw crimeprogramma gaat presenteren. De precieze invulling daarvan is nog niet bekend.